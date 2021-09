Theo Hernandez impressionne jour après jour et il semble aujourd’hui improbable que le Milan parvienne à le retenir au sein de son effectif. Si le PSG était sur le coup, ce serait désormais la Premier League qui ferait du lombard sa priorité.

Etincelant sous les couleurs du Milan AC avec une saison 20/21 tout simplement stratosphérique avec 7 buts et 6 passes décisives en 33 rencontres disputées en championnat. Pas sélectionné à l’Euro 2020 par Didier Deschamps, la donne a changé lors du dernier rassemblement avec sa toute première sélection contre le Finlande (2-0). Sous le maillot tricolore, le Lombard s’est sublimé et a réalisé une prestation convaincante et aboutie. A 23 ans, Théo Hernandez a désormais une stature internationale.

Selon The Sun, les superbes prestations de Theo Hernandez ne seraient pas passées inaperçues en Angleterre. Suivi de très près par le Paris Saint-Germain lors du dernier mercato, c’est Manchester City qui ferait aujourd’hui du Français sa priorité. Après être passé par l’Atlético et le Real Madrid, le latéral gauche pourrait découvrir la Premier League sous les ordres de Pep Guardiola.