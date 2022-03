A la lutte pour le titre en Serie A, le Milan AC a retrouvé son ambition d’antan et se lance d’ores et déjà dans son prochain mercato estival. Un marché des transferts à consonnance lilloise.

Leader de Serie A avec 66 points au compteur, le Milan devance de peu la concurrence formée du Napoli (2ème, 63 pts), de l’Inter (3ème, 60 pts) et de la Juventus Turin (4ème, 59 pts). De retour sur le devant de la scène, le club lombard ne veut plus être déchu de son trône et compte bien se renforcer de manières intelligentes et significatives lors de la prochaine période de transferts. Déjà fourni par Mike Maignan, Rafael Leao et Simon Kjaer, le vestiaire milanais pourrait perpétuer sa métamorphose à consonnance lilloise cet été.