Révélation de la dernière Ligue 2 avec le Toulouse FC, Amine Adli a fait forte impression. Tout naturellement, la pépite de la Garonne intéresse du beau monde et il aurait même déjà fait son choix.

D’après les informations de « Foot mercato », le jeune de 21 ans apprécie le projet du Milan AC et son agent discute aujourd’hui avec les dirigeants lombards. Si aucune offre n’a été formulé pour le moment, le club de Ligue 2 est vendeur et le prix pourrait même être moins élevé que prévu. En fin de contrat en juin 2022, Amine Adli pourrait être libéré pour un prix inférieur à 7 millions d’euros. Les discussions pourraient s’accélérer entre les deux camps d’ici peu et le joueur, qui a amené son équipe en barrage pour la montée en Ligue 1 devrait échapper à l’Olympique de Marseille qui le surveille depuis quelques semaines.