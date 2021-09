Blessé au tendon d’Achille et au genou, Zlatan Ibrahimovic ne sera disponible pour le choc de demain face à l’Atlético Madrid.

Toujours convalescent, le grand Zlatan Ibrahimovic ne sera pas rétabli de ses blessures avant le choc de la deuxième journée de Ligue des champions ce mardi (21h) entre le Milan AC et l’Atlético Madrid. De passage en conférence de presse ce lundi, Stefano Pioli a confirmé le forfait du Suédois, qui devrait également manquer le prochain match de Serie A dimanche face à la Fiorentina.

Milan pourra en revanche compter sur le retour du défenseur Simon Kjaer (cuisse) et du latéral Alessandro Florenzi (genou), absents le week-end dernier contre La Spezia (2-1) en championnat. « Pour les autres blessés, c’est plus difficile, je pense plus probable qu’ils reviennent après la trêve internationale » d’octobre, a indiqué l’entraîneur rossonero.