Considéré comme l’un des attaquants les plus prometteurs de sa génération il y a encore quelques années, Andrea Belotti traîne son spleen au Torino et n’attend qu’un départ pour que ses ambitions repartent à la hausse. Courtisé cet été par l’OL, l’Italien devrait finalement s’engager avec le Milan AC.

En fin de contrat en juin prochain, Andrea Belotti est une piste qui séduit en Europe. Pisté par l’Olympique Lyonnais cet été afin de pallier le départ de Memphis Depay, l’Italien est finalement resté au Torino. Un enterrement de première classe pour le buteur qui n’attend qu’une seule chose, s’envoler pour une écurie plus ambitieuse. Selon CalcioMercato, le buteur turinois devrait quitter Turin libre cet été pour rejoindre le Milan AC. Stefano Pioli a validé cette proposition de Paolo Maldini et un joueur d’un tel calibre ne peut-être qu’un plus pour une formation qui joue l’Europe en Italie. A 27 ans, l’Italien pourrait prendre la place d’un Zlatan Ibrahimovic vieillissant voire pousser Rafael Leao vers la sortie alors qu’il est courtisé par le Real Madrid.