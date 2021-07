🚨 Il #Milan mette nel mirino Mikkel #Damsgaard. Il talento classe 2000 della #Sampdoria viene valutato dal liguri circa € 20 mln. Nella trattativa per l'esterno 🇩🇰 potrebbe rientrare anche #Krunic come contropartita tecnica. Valutazioni in corso. #Calciomercato #Transfers