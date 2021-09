Toujours très impliqué dans le monde du football malgré son retrait des terrains il y a de cela quelques années, Claudio Marchisio a été invité à commenter l’évolution croissante du Milan AC ces dernières saisons. Un contraste effrayant avec la Juventus Turin.

A l’aube d’un choc entre deux clubs qui ne cessent de se passer le flambeau, Claudio Marchisio a accordé une interview à la Gazzetta dello Sport. Des déclarations loin d’être anodines alors que la Juventus Turin reçoit le Milan AC ce dimanche 19 septembre, à 21h : « Milan est plus fort maintenant. Maldini, Massara et Pioli ont fait un excellent travail pour reconstruire une équipe qui a eu quelques difficultés au fil des ans et qui mérite désormais de retrouver son niveau du passé. Milan est de retour après des années dans la compétition qui les représente le plus, la Ligue des Champions. Les débuts n’ont pas été faciles, Liverpool sont des adversaires coriaces mais je suis convaincu que l’équipe pourra réaliser de grandes choses. »

Malgré ces conclusions peu réjouissantes, Claudio Marchisio croit encore au renouveau de la Juventus qui renaîtra de ses cendres : « La Juve est dans une phase de reconstruction, mais elle doit démontrer qu’elle est à la hauteur de l’équipe qui a ouvert le cycle gagnant. Il est normal de rencontrer des difficultés, j’aimerais qu’on leur laisse du temps et qu’on leur donne de la confiance. De nouveaux leaderships se créent, je ne vois pas de problèmes de personnalité ou d’identité , il faut juste être patient. Une équipe comme la Juve doit toujours viser la victoire, il faut de la cohésion et de la conviction. Je suis confiant pour l’avenir. »