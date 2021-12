Découvrez les résultats de Genoa – Milan AC et de Sassuolo – Naples dans le cadre de la 15e journée de Serie A.

Le Milan a déroulé en s’imposant (0-3) sur la pelouse du Genoa. Zlatan Ibrahimovic a montré la voie à ses coéquipiers en première mi-temps avant que le joueur en forme Junior Messias n’inscrive un doublé pour sceller le succès des Rossoneri. Les hommes de Pioli reprennent leur place de dauphin de Naples à l’Inter Milan.

Justement le leader napolitain s’est fait surprendre par Sassuolo (2-2). Pourtant les hommes de Spalletti menaient (0-2) en deuxième mi-temps grâce à des réalisations de Fabian Ruiz et de Dries Mertens. Mais les locaux ont fait preuve d’une immense force de caractère pour renverser le match et arracher le nul avec des buts de Scamacca et Ferrari. Ils auraient même pu arracher la victoire à la 93e min mais le but de Defrel a été refusé par la Var.