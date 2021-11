Dans une forme stratosphérique, Lucas Paqueta semble être dans la meilleure période de sa carrière. Depuis son arrivée en Europe, il ne cesse de progresser et est désormais la star de l’OL. Le Brésilien l’assure, les Gones peuvent remercier l’AC Milan.

Lucas Paqueta est déjà tout proche de renverser un record personnel avec six buts inscrits depuis le début de la saison avec l’Olympique Lyonnais. Le Brésilien est devenue la star incontestée de l’OL et est dans une forme inégalable, (6 buts et 3 passes décisives en 17 rencontres disputées). Depuis son arrivée en Europe, le milieu de terrain de 24 ans ne cesse de progresser. Une courbe croissante qu’il constate de lui-même. Les efforts réalisés au Milan AC payent aujourd’hui, les Gonnes peuvent remercier le club lombard pour ce cadeau.

« Le temps passé à Milan a fait de moi un joueur plus fort et une meilleure personne. Les années chez les Rossoneri m’ont aidé à acquérir plus d’expérience pour affronter l’adversité d’une manière différente« , a déclaré Lucas Paqueta en conférence de presse avant le match Brésil – Equateur de ce vendredi 12 novembre, (1h30).