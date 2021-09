Olivier Giroud est de retour et prêt à faire trembler les filets. Désormais libéré de l’obstacle « Covid-19 », le Français est à disposition de Stefano Pioli. Le technicien lombard pourrait bien dégainer, Olivier Giroud est l’arme secrète du Milan.

Après son indisponibilité de plusieurs jours suite à un test positif au Covid-19, Olivier Giroud est de retour et est prêt à faire parler la foudre. Après un doublé contre Cagliari, le Français pourrait bien réitérer sa performance et porter le Milan en Ligue des Champions. Aujourd’hui il s’est entraîné avec le groupe et postule, de nouveau, à une place de titulaire. Stefano Pioli a le choix, lui ou Ante Rebic. L’ancien Blues est un poison pour Liverpool qui a subi les exploits du Français à maintes reprises par le passé. En 16 matchs contre les Reds, Olivier Giroud a inscrit 8 buts, 7 en Premier League et un en Super Coupe d’Europe, pour un total de 6 victoires, 5 nuls et 5 défaites. Le champion du monde fait des dégâts, Liverpool est prévenu. Olivier Giroud est le facteur X de cette opposition.