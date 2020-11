Montpellier se déplace ce samedi à Bordeaux pour le compte de la 10ème journée de Ligue 1. Un match durant lequel le MHSC devra se passer des services de Jonas Omlin…

En effet, le gardien suisse, blessé aux adducteurs, ne sera pas apte à garder les cages de son équipe ce week-end et sera ainsi remplacé par Dimitry Bertaud. En revanche, Montpellier pourra compter sur Mihailo Ristic et sur les retours de Hilton et de Le Tallec, rapporte l’Équipe.

Le coach de Montpellier Michel Der Zakarian a misé beaucoup d’espoir sur cette rencontre. « Samedi, ça va être un mtch âpre, solide et il va falloir être présent dans les duels » a-t-il prévenu.