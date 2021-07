De retour à Madrid après l’élimination de l’Equipe de France lors de l’Euro 2020 face à la Suisse lundi dernier, Karim Benzema a posté un message de bienveillance et souhaite oublier le passé pour se concentrer sur l’avenir.

Cinq ans après sa dernière sélection, KB9 a tenu à remercier les Français ainsi que ses coéquipiers pour l’accueil chaleureux qu’il a reçu. « Ému de voir ces images, j’aurais aimé voir notre équipe de France au sommet, merci aux supporters de toujours croire en nous, les défaites comme les obstacles nous poussent à nous dépasser. Ce n’est que partie remise, on reviendra plus fort. Je tiens également à remercier tous mes coéquipiers, le staff et toute la France d’avoir accueilli mon retour avec autant de bienveillance. » A-t-il déclaré via un post sur son compte Instagram.