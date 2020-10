Latéral gauche du Milan AC, Theo Hernandez (22 ans) réalise un magnifique début de saison avec les Rossoneri.

Grand fan de l’Equipe de France, il rêve de porter le maillot de la sélection et pensait être convoqué par Didier Deschamps après ses belles performances. “Parfois, les entraîneurs ont leurs idées et leurs joueurs, mais je pensais qu’après l’année qui vient de passer… Je vais continuer à lutter, pour qu’il m’appelle enfin. Mon objectif est l’Euro et j’ai une saison pour y arriver !” Indique l’ancien joueur du Real Madrid dans une interview pour la “Gazzetta dello Sport”.