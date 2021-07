Cible d’insultes racistes après la défaite des Three Lions à l’Euro, Bukayo Saka a vidé son sac ce jeudi sur les réseaux sociaux.

À l’instar de son compatriote Marcus Rashford hier, le jeune Bukayo Saka a décidé de prendre la parole sur les réseaux sociaux. Victime d’un flot d’insultes racistes après avoir manqué son tir au but en finale de l’Euro contre l’Italie, l’attaquant d’Arsenal s’est exprimé sur la déception de ne pas ramener la coupe en Angleterre, les messages d’amour qu’il a reçu et a condamné le racisme dont il a été la cible.

« Ce message n’exprimera jamais assez à quel point je suis reconnaissant pour l’amour que j’ai reçu […] C’était un honneur de faire partie de cette équipe d’Angleterre qui montre l’exemple, qui seront des frères pour la vie […] D’avoir aidé l’équipe à atteindre sa première finale en 55 ans, de voir ma famille en tribune […] ça a signifié beaucoup pour moi. Il n’y a pas de mots pour dire à quel point je suis déçu du résultat et de mon penalty. […] Pour les réseaux sociaux […] je ne souhaite à aucun enfant ni aucun adulte de recevoir les messages de haine que nous avons reçus avec Marcus (Rashford) et Jadon (Sancho) cette semaine. Je savais instantanément le genre de haine que je m’apprêtais à recevoir et c’est une triste réalité que de si puissantes plateformes ne fassent pas assez pour éviter ces messages. Il n’y a aucune place pour le racisme dans le football ni dans aucun lieu, et à la majorité de personne qui se rassemblent pour rappeler à l’ordre les personnes qui publient ces messages, qui agissent et signalent leurs commentaires à la police […], en étant bons les uns avec les autres, nous gagnerons. »