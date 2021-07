Après la défaite de l’Angleterre face à l’Italie en finale de l’Euro dimanche dernier, Bukayo Saka, Jadon Sancho ainsi que Marcus Rashford, qui n’ont pas réussi à marquer lors de la séance des tirs au but, ont été visés par des messages racistes. Le Français de Manchester United Paul Pogba les a soutenus sur ses réseaux sociaux.

« Je suis fier de vous. Vous gagnez parfois, vous perdez parfois. Vous avez eu le courage de tirer les penalties et vous avez montré votre valeur pour aider votre pays à atteindre la finale. Nous ne pouvons plus tolérer ou supporter le racisme et nous ne cesserons jamais de le combattre. Vous, les garçons, devriez garder la tête haute et être fiers de votre confiance. Vous êtes des exemples de ce beau jeu. Ne l’oubliez jamais. Soyez fiers de vous, le monde du football est fier de vous », a-t-il déclaré.