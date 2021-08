Le milieu milieu défensif du FC Barcelone a publié sur Instagram un joli message d’adieu destiné à son ancien coéquipier, Lionel Messi.

Fidèle coéquipier de Lionel Messi au FC Barcelone depuis pratiquement le début de sa carrière, Sergio Busquets a publié un message d’adieu touchant sur les réseaux sociaux ce vendredi. Hier, le club catalan a en effet annoncé que l’Argentin ne signerait pas de nouveau contrat avec le Barça malgré la volonté commune de tous les partis.

« En essayant toujours de tout comprendre et en sachant à quel point ce sera difficile, je ne peux que te remercier pour ce que tu as fait pour le club et pour ceux que tu as accompagné durant toutes ces années, a écrit le milieu de terrain, qui a joué 13 saisons avec Messi. Tu es venu enfant et tu es maintenant le seul meilleur joueur de l’histoire, en ayant fait grandir ce club à la hauteur qu’il mérite et en marquant l’histoire individuellement et collectivement. […] Tu vas beaucoup me manquer. Je ne peux que te souhaiter le meilleur à toi et à ta famille car vous le méritez, vous nous manquerez. »