Sur ses réseaux sociaux, Nelson Semedo a officialisé la nouvelle. Il ne restera pas au FC Barcelone.

Le joueur de 26 ans, annoncé vers la Premier League, a confirmé son départ via un message d’adieu sur Instagram. “Merci beaucoup Barcelone de m’avoir donné l’opportunité de vivre le rêve de porter ce maillot, de jouer au Camp Nou, d’apprendre et de profiter du meilleur du monde“, a écrit Semedo sur la plateforme de médias sociaux. “Merci de m’avoir fait grandir en tant que joueur et en tant que personne. Ce furent trois années merveilleuses que je n’oublierai jamais. Merci à mes collègues, à mon personnel, à mes fans et à toutes les personnes qui m’ont aidé depuis mon arrivée jusqu’à aujourd’hui. Je vous souhaite la meilleure des chances au monde. Éternellement gratifiant. Vive le Barça !”

Nelson Semedo à été vendu à Wolverhampton pour 40 millions d’euros.