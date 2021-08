C’est fait ! Lionel Messi est un joueur du Paris Saint-Germain. L’Argentin a quitté Barcelone après plus de 20 ans et a tenu à faire passer un dernier message aux fans du Barça.

Lors de sa conférence de presse de présentation, le néo-parisien en a profité pour glisser un message aux supporters de son ancien club, le FC Barcelone : « avant de partir, je l’ai dit aux supporters du Barça, je vais toujours être reconnaissant. C’était ma maison, j’ai vécu tant de choses. Ils savaient que j’allais signer dans un club compétitif car ils savent que j’aime gagner, que je suis un vainqueur et je veux atteindre des objectifs. Paris a ces objectifs de toujours gagner. Je ne sais pas si on va s’affronter avec le Barça, ce serait beau, avec du public j’espère, mais ça serait aussi bizarre de jouer chez moi avec un autre maillot. Mais c’est le foot, on verra. »