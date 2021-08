En quelques années à peine, l’OM a fait de gros progrès au niveau de la formation des jeunes et se rapproche du niveau de performance de l’OL.

Dans une interview accordée à Télégramme cette semaine, Maxence Flachez, aujourd’hui entraîneur de la réserve de l’Olympique de Marseille, est revenu sur les gros progrès du centre de formation phocéen ces dernières années. Lui qui a longtemps côtoyé le centre de formation de l’OL, il n’a pas hésité à comparer les deux clubs de Ligue 1.

« Il y a une image collée à Marseille qui ne représente vraiment pas ce que j’ai pu trouver. Un club avec beaucoup d’ambitions sur la formation qui grandit d’années en années. Et je suis très agréablement surpris. Ce qu’est en train de devenir l’OM sur la formation, c’est vraiment très bien. Après, il faut des résultats, mais il y a un très gros travail qui a été fait sur le recrutement. J’espère que ça portera ses fruits dans les prochaines années. Il faut attendre presque sept ans depuis le début. Une génération arrivée depuis les 13 ans. Comparativement à ce que j’ai connu, l’OM n’a rien à envier à Lyon du point de vue infrastructure et organisation. Boubacar Kamara l’a fait il y a peu. Peut-être les talents individuels, la matière grise, tout simplement. Même si on peut tirer le maximum de nos joueurs. Le recrutement est une chose importante et c’est là où le club a fait de gros efforts. Balayer toute notre région, attirer les meilleurs joueurs. Il y a beaucoup de relations et de partenariats noués avec les clubs pour que les joueurs à forts potentiels ne partent vers d’autres cieux. À Marseille, c’est important d’avoir des Marseillais. »