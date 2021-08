Frédéric Piquionne, consultant pour RMC, a évoqué le mercato très calme de l’ASSE.

« Moi je l’avais dit la saison dernière. Ok, Puel a fait des erreurs parce qu’il a voulu faire jouer ses jeunes. Cela ne marchait pas et il a rappelé ceux qui pouvaient lui faire gagner des matchs ou au moins gagner des points. Il l’a fait et il s’est maintenu. Maintenant, il y aura encore une deuxième saison super difficile aussi à Saint-Etienne. Il l’a dit lui-même, à partir de l’année prochaine, ils pourront commencer à faire des investissements parce que les comptes seront à zéro », a indiqué le consultant de RMC.