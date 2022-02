Pour Pierre Kalulu n’a pas de doute. Le meilleur joueur du championnat italien se trouve dans son équipe et n’est autre que Mike Maignan.

Dans une interview accordée à Eurosport, Pierre Kalulu a répondu à la question « Mike Maignan est-il le meilleur gardien de Série a? » par : « Pour moi, la réponse est oui après sa phase aller. Il a su nous sauver quand il le fallait. Son jeu au pied m’impressionne tous les jours, il vient même de délivrer une passe décisive Mike a eu un comportement de leader dès son arrivée, même quand il ne parlait pas la langue ».

« Il n’hésite pas à dire ce qu’il a à dire, à nous diriger. C’est un joueur avec une grosse éthique de travail au quotidien. Rien que de le voir, tu as envie de le suivre. On peut dire que c’est un leader naturel, de terrain et de paroles. En plus, il a cette expérience d’avoir gagné. Il sait ce qu’il faut faire pour arriver au succès. Si, en plus, il commence à faire des passes décisives » a continué Kalulu.

Pour rappel, le Milan AC est l’actuel leader de Série A, devant l’Inter et Naples.