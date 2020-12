Visé par une enquête pour homicide involontaire, Leonardo Luque, le médecin qui avait opéré Diego Maradona sort du silence pour la première fois.

« Vous voulez savoir de quoi je suis responsable ? De l’avoir aimé, de m’être occupé de lui, d’avoir prolongé sa vie, de l’avoir amélioré jusqu’à la fin », a indiqué le médecin dans une interview à la télévision. Avant d’ajouter : « Il était ingérable. Il aurait dû aller dans un centre de rééducation après son opération. Il n’a pas voulu, et il ne voulait pas non plus d’un accompagnant thérapeutique. Je suis neurochirurgien. Je suis la personne qui s’occupait de lui. Je suis fier de tout ce que j’ai fait. Je n’ai rien à cacher et je suis à la disposition de la justice. »