Le jeune prodige Mohamed-Ali Cho, 17 ans, sélectionné avec l’Equipe de France espoirs, lors de la dernière trêve internationale, est courtisé par la sélection marocaine.

Cho devra faire un choix. La pépite du SCO Angers attire les plus grands clubs d’Europe à seulement 17 ans, mais aussi la convoitise de plusieurs sélections. L’attaquant angevin a notamment joué pour les équipes jeunes de l’Angleterre et plus récemment il a été appelé par Sylvain Ripoll en équipe de France espoirs. Mais une autre nation entre dans la balance, il s’agit du Maroc, où est originaire une partie de la famille du joueur.

Selon L’Equipe, depuis plusieurs semaines les lions de l’Atlas font tout pour le convaincre de jouer pour le Maroc. « Ce travail de lobbying intense se traduit par des dialogues répétés entre l’entourage de Cho et le sélectionneur Vahid Halilodzic. Mais aussi par des visites sur place. » indique le quotidien.