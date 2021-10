Le Maroc est la deuxième nation à se qualifier pour les barrages de la zone Afrique après le Sénégal plus tôt ce mardi.

À l’instar du Sénégal plus tôt dans la journée, le Maroc a validé son ticket pour les barrages de qualifications au Mondial 2022 de la zone Afrique. Les Lions de l’Atlas ne peuvent plus être rattrapé dans le groupe I après leur large succès de ce soir sur la pelouse de la Guinée (4-1). Lancés par El Kaabi (21e), ils ont pu compter sur un doublé de Selim Amallah (42e et 65e) et un ciseau acrobatique de l’Angevin Sofiane Boufal en fin de match (89e) pour répondre à l’égalisation de Kané (31e).

Avec douze points en quatre rencontres, le Maroc assure sa place de leader et pourra donc aborder ses deux dernières journées sans pression.