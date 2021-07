Le LOSC a identifié Robin Olsen comme étant futur gardien et successeur de Mika Maignan dans les buts du club nordiste.

Mika Maignan parti pour l’Italie et le Milan AC, le LOSC apprécie les qualités de Robin Olsen le gardien international de la Suède. « Sky Sport » précise que des contacts seraient d’ailleurs en cours en vue d’un transfert définitif du natif de Malmö. Titulaire avec la Suède lors de l’Euro 2020, le portier âgé de 31 ans n’entre plus dans les plans de José Mourinho, qui plus est depuis l’arrivée de Rui Patricio (33 ans) à l’AS Roma. Notons aussi que le nom d’Alessio Cragno (26 ans, Caglari) circule aussi dans les nord. Affaire à suivre…