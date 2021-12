Le dernier match de poules des Lillois dans cette Ligue des champions s’est achevé sur un superbe succès 3-1 sur la pelouse du VfL Wolfsburg !

Leaders du Groupe G avant cette dernière journée, les hommes de Jocelyn Gourvennec le sont restés après une démonstration sur la pelouse du VfL Wolfsburg. Yilmaz a inscrit dès la 11e minute le premier but du match. Puis Lille a contrôlé, avant de placer une nouvelle accélération en fin de match. But de David à la 72e puis de Gomes à la 78e ! Les Allemands, complètement débordés, ont sauvé l’honneur par un but de Steffen à la 89e, mais ils terminent derniers du groupe et sont éliminés de toutes les compétitions europénnes.

C’est Salzbourg qui accompagnera le LOSC en huitièmes de finale. Le club autrichien s’est imposé 1-0 sur sa pelouse face au FC Séville sur un but d’Okafor (50e). Le club andalou termine troisième et est reversé en Europa League… comme le Barça !