Pisté par l’Olympique Lyonnais et l’OM, Jérémie Boga ajoute un nouveau club français à la liste de ses prétendants. Le LOSC rentre dans la danse pour s’adjuger les services de l’ailier de Sassuolo.

Jérémie Boga est l’une des pistes les plus sérieuses offensivement de Pablo Longoria. Le natif de Marseille a déjà affirmé à plusieurs reprises être très intéressé par un départ à l’OM. Pourtant, les négociations stagnent et laissent la porte ouverte à d’autres clubs. L’OL était déjà bien présent mais c’est désormais le LOSC qui rentre dans la danse. Selon les informations de Foot Mercato, le Champion de France en titre aurait l’ailier de 24 ans dans le viseur. Les Dogues se seraient renseignés auprès des dirigeants italiens afin de connaître les disponibilités de l’Ivoirien. Auteur d’une saison mitigée, 4 buts et 2 passes décisives en 28 rencontres disputées, il est estimé à 25 millions d’euros par Sassuolo.