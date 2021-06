A 20 ans, le jeune central est prêté chaque année par le club anglais qui ne le voit pas comme un titulaire en puissance. Un constat qui pourrait se répéter la saison prochaine et qui agace William Saliba. Le jeune niçois pourrait demander un transfert définitif si Mikel Arteta persiste dans ce sens. Auteur de superbes performances et titulaire en puissance sur la Côte d’Azur, 30 rencontres disputées, le jeune défenseur central était annoncé sur les tablettes de l’OM et du Stade Rennais. Pourtant s’est finalement un duel entre le LOSC et Newcastle qui se dessine.

Selon le Daily Mail, Newcastle et Lille seraient les deux équipes les plus intéressées par William Saliba. Le défenseur ne serait plus du tout dans les plans de Mikel Arteta et un départ semble désormais inévitable. Les Magpies et les Dogues seraient partants pour un prêt, les premiers garantissant des minutes en Premier League et alors que les seconds proposent la Ligue des Champions.