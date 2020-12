Le LOSC peut-il mettre fin à la domination du Paris Saint-Germain en Ligue 1 ? Pour Pierre Alain Frau, ancien joueur de Lille, le club lillois est le principal concurrent de Paris.

“Vu de l’extérieur, on a la sensation que le LOSC réunit deux vertus nécessaires pour aller loin : il compte à la fois des joueurs de grands talents et un vestiaire qui semble soudé » a déclaré Pierre Alain Frau dans une interview accordée à La Voix du Nord. “Lille est l’un des principaux concurrents du PSG. Après, il y a quand même un monde d’écart entre Paris et les autres équipes. Même en effectuant un début de saison pas terrible, les Parisiens sont premiers de Ligue 1. Pour Lille, le vrai défi sera de garder la même constance en championnat tout en jouant aussi sur la scène européenne. Mais le club a des atouts, c’est indéniable, avec un bon coach et un projet de jeu sympa qui fonctionne bien.”

L'actuel entraîneur des U19 de Sochaux Pierre-Alain Frau s’est entretenu avec La Voix du Nord. Chouchou du public lillois de 2008 à 2011, PAF s’est exprimé sur son attachement au LOSC et son record proche d’être battu ⤵️ #LOSC https://t.co/pVpKusmwDy — Le Petit Lillois + (@LPLPlus) December 1, 2020

Au classement de la Ligue 1, le LOSC est deuxième du championnat avec 23 points, juste derrière le PSG (25 points).