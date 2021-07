Le nouvel entraîneur du LOSC, Jocelyn Gourvennec est revenu sur sa nomination sur le banc des Dogues. Il succède à Christophe Galtier parti sur le banc de l’OGC Nice.

Voici ses premiers mots au cours de sa présentation qui s’est déroulé ce mercredi après-midi devant la presse. « Je suis Breton. J’ai des connaissances et de la famille dans le Nord. Ce que je peux dire, c’est qu’il y a beaucoup de similitudes dans le caractère de ces deux régions. Il y a deux valeurs qui reviennent, l’humilité et le respect du travail. Le LOSC est un grand club, les supporters sont derrière leur club depuis toujours. Je comprends la problématique. Quand on est entraîneur, on est toujours très exposés. Dans mon travail, je veux pouvoir mettre mon énergie sur des choses sur lesquelles je peux agir. Je veux d’abord bien représenter le club. Je crois pouvoir dire que j’ai toujours bien représenté mes clubs, comme joueur et entraîneur. Je respecte les positions de chacun. En démocratie, chacun a le droit de s’exprimer. Je ne souhaite pas rentrer dans ce débat. Je mets mon énergie sur des choses essentielles, d’assurer la transition entre la merveilleuse saison la saison dernière et ce qui va se passer dans les prochaines semaines. »