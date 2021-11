L’attaquant international turc Burak Yilmaz ne pourra pas être présent demain soir avec le LOSC pour le déplacement à Séville dans le cadre de la 4e journée de Ligue des champions.

Présent devant les médias ce lundi, l’entraîneur lillois Jocelyn Gourvennec a confirmé cette décision. « Burak n’est pas là, il était déjà un peu malade à Paris. Il n’est pas là parce qu’il est malade. Il l’était déjà un peu à Paris, il ne sentait pas bien samedi et pas très bien dimanche. Il est resté à la maison à Lille et il a un programme individuel pour soigner ce qui doit être un coup de froid. Il n’était pas en état de se déplacer. On va devoir s’adapter. Sven Botman est absent en ce moment et Tiago Djalo répond présent. Aux autres joueurs de le faire aussi pour remplacer Burak, » a expliqué le coach nordiste.