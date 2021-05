La 37e journée de Ligue 1 a officialisé la relégation de Nimes en Ligue 2, relancé la course au barrage et surtout placé à un niveau extrême le suspense dans la course au titre ! Place à l’ultime acte de la saison, ce dimanche : la 38e et dernière journée. Le point sur tous les enjeux.

Dans la course au titre, Lille perd 2 points en faisant match nul contre une belle équipe de l’AS Saint-Étienne mais garde la tête du championnat avec un point d’avance sur le Paris Saint-Germain, facile vainqueur de Reims 4-0. Les Dogues ont toujours leur destin entre les mains mais il faudra impérativement une victoire contre Angers dimanche prochain lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1.

J38, la course au titre :

Angers / Lille

Brest / Paris Saint-Germain

Toujours dans le haut du classement, statu quo pour la troisième place : l’AS Monaco s’impose dans la douleur contre Rennes, 2 buts à 1, et l’Olympique Lyonnais se régale contre Nîmes en s’imposant 5-2. Les Gones, pour le moment 4e avec 76 points, restent derrière l’AS Monaco et ses 77 points.

J38, la course à la Ligue des Champions :

Lens / Monaco

Lyon / Nice

Dans la lutte pour le maintien, Nîmes accompagnera officiellement Dijon en Ligue 2 suite à sa lourde défaite à domicile contre Lyon, 5-2. Pour la place de barragiste, le suspens est total. Nantes s’est imposé contre Dijon 4-0, Brest a fait match nul 0-0 à Montpellier, Strasbourg s’est impose à Nice 2-0 et Lorient s’est impose 2-1 à domicile contre Metz.

Au classement ça donne :

15 / Strasbourg -9

16 / Brest 41 -14

17 / Lorient 41 -18

18 / Nantes 40 -7

Pour se maintenir, Nantes doit absolument s’imposer contre Montpellier à domicile. Lorient, Strasbourg et Brest auront leur destin en mains lors de la 38e journée de Ligue 1. Le stade Brestois ne doit pas perdre contre le Paris Saint-Germain… qui doit s’imposer pour espérer être champion de France. La confrontation entre Strasbourg et Lorient va être crispante pour les deux équipes, car s’il y a perdant il pourrait être barragiste.

J38, la course au maintien :

Nantes / Montpellier

Brest / Paris Saint-Germain

Strasbourg / Lorient

A suivre également, la finale de la Coupe de France mercredi entre le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco et la cérémonie des trophées UNFP durant ce multiplex de la 38e et dernière journée de Ligue 1. Quelle semaine !