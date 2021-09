Champion de France en titre, le LOSC a pourtant très mal débuté sa saison avec seulement 5 points engrangés en 5 rencontres disputées. A l’aube d’une nouvelle campagne européenne, l’inquiétude règne autour des Dogues. La marche était-elle trop haute ?

En perdition depuis l’entame de cette nouvelle saison et l’arrivée de Jocelyn Gourvennec, les Dogues s’apprêtent pourtant à s’opposer au gratin du football européen en Ligue des Champions. Après des débuts catastrophiques en championnat, 1 victoire, 2 nuls et 2 défaites en 5 rencontres disputées, l’inquiétude règne alors que l’adversité va encore grimper d’un cran. Un sentiment loin d’être partagé par José Fonte, (37 ans). Le capitaine des Dogues voit les choses en grand et souhaite prouver au monde que le LOSC a le niveau.

José Fonte : « Je pense que notre groupe est très équilibré, toutes les équipes sont de même niveau. Beaucoup de gens diraient qu’en théorie, ce serait un groupe facile, mais à mon avis, il n’y a pas de groupes faciles en Champions League. Évidemment, nous voulons faire mieux que lors de notre dernière participation. C’est notre objectif principal. Nous voulons gagner des matches, nous voulons donner de la joie à nos fans qu’ils soient derrière leur écran ou présents au stade. Nous voulons montrer au monde que nous n’avons pas gagné le championnat de France par hasard« , a-t-il déclaré lors d’une interview accordée au site officiel de l’UEFA.

Un sentiment sans doute partagé par l’ensemble du groupe. Les Dogues se montrent ambitieux avant de rencontrer, ce mardi à 21h, les Allemands du VfL Wolfsburg.