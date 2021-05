Le LOSC a remporté la Ligue 1 au bout de 38 journées haletantes. Un sacre encore plus intense obtenu à la suite d’un sprint final intense. Les Lillois se sont imposés face à Angers, (1-2), ce dimanche 23 mai. Une nouvelle date symbolique pour le club nordiste. En bon capitaine, José Fonte réagit à chaud.

Les Dogues s’imposent 2-0 contre Angers grâce à des buts de Burak Yilmaz et Jonathan David et remporte le titre de champion de France 10 ans après. Un quatrième sacre de Champion de France dans l’histoire du LOSC. A la suite de ce glorieux succès, le capitaine lillois, José Fonte, a été invité à évoquer ce superbe moment au terme de la rencontre dans des propos relayés sur Canal +.

José Fonte : « C’est la victoire du collectif, du travail, de la solidarité et du talent, parce qu’il y a aussi beaucoup de talent dans cette équipe. Je veux féliciter tout le monde ici au club, le staff, les joueurs, les supporters, cette victoire c’est pour le Nord de la France et pour nous, des personnes qui travaillent et méritent beaucoup. Christophe Galtier il a cette capacité a mobiliser tout le monde, être attentif aux détails, c’est un excellent entraîneur. »