Mais sur quel banc sera Christophe Galtier la saison prochaine ? Et si les supporters lillois prient pour qu’il ne bouge pas, il faudra compter sur la concurrence de plusieurs cadors français.

Au LOSC depuis 2017, Christophe Galtier est en fin de contrat avec les dogues en 2022. Si son nom a ressurgit du coté de l’OL cette semaine, l’OM est aussi sur le coup, le Marseillais lui, a préféré botter en touche. « Ce ne sont que des rumeurs. Je suis concentré sur notre match qui est très important. Tout ce qui peut se dire, s’écrire, c’est pour les gens. Je suis hermétique à tout ça. Ceux qui me connaissent savent très bien que je suis concerné sur la rencontre. » A expliqué le marseillais la semaine dernière en conférence de presse.

En pleine progression avec Lille, Galtier semble prendre chaque jour plus de galons. Jusqu’à placer les Nordistes comme un candidat au podium, voir plus. Un changement, serait-il un plus pour l’ancien de Saint-Étienne ? Emmanuel Petit n’en est pas convaincu. « Je pense que c’est le meilleur entraîneur de Ligue 1 avec Stéphan. Galtier est en progression constante depuis qu’il a arrêté d’être adjoint. Si j’ai un conseil à lui donner, ce serait l’étranger. Je ne vois pas en quoi le projet de Lyon ou de Marseille serait plus intéressant que celui de Lille actuellement ».