Président du LOSC, Gérard Lopez s’attend à un mercato très agité. Mais il refuse de vendre Renato Sanches (22 ans) cette année.

Interviewé dans “l’Equipe”, le patron des Dogues a répondu très brièvement au moment d’évoquer la situation et l’avenir du milieu portugais. Il a même refusé des énormes offres.

“On a reçu pour plus de 200 millions d’euros d’offres. Qu’on n’acceptera pas. La vraie question est la compétitivité et l’équilibre de l’équipe. Nos priorités. Par exemple, on a des offres supérieures à 70 millions d’euros pour Renato Sanches. Il ne partira pas. Le projet sportif prime. On veut continuer à le développer. Combien de clubs en L1 refuseraient plus de 70 millions d’euros pour un joueur ? À part le PSG, dites-moi ?” Arrivé en 2019, il dispose d’un contrat portant jusqu’en 2023 et a disputé 30 matchs pour 4 buts la saison dernière.