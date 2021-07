Champion de France en titre avec le LOSC Renato Sanches a réalisé une saison exceptionnelle avec les Dogues. En instance de départ, il faut désormais lui trouver un successeur.

Selon les informations de « A Bola », le club nordiste apprécie le profil du milieu de terrain portugais de 22 ans Gedson Fernandes. Prêté par Benfica à Galatasaray la saison dernière, il n’entre plus dans les plans du coach lisboète Jorge Jesus et un départ au mercato estival n’est pas à exclure. Sous contrat jusqu’en 2023, il doit relancer sa jeune carrière après des passages en prêt à Tottenham et donc Galatasaray. Gedson Fernandes serait également convoité par Galatasaray, lequel aimerait à nouveau pouvoir s’appuyer sur lui, cette saison. Lille a donc de la concurrence. Les médias lusitaniens évoquent la somme de 12 millions d’euros pour arracher l’international espoir portugais lors du mercato.