A la tête d’Everton de l’été 2016 à octobre 2017, Ronald Koeman aurait commis l’irréparable et manqué d’énormes opportunités. Steve Walsh, ancien directeur sportif du club, a déclaré que le Néerlandais avait refusé de recruter Erling Haaland, Harry Maguire ou encore Andrew Robertson, un sacré palmarès à son actif.

A la tête des Toffees en 2016, Ronald Koeman n’a pas vécu une expérience fantastique en Angleterre. Un échec sportif pouvant s’expliquer par des mauvais choix de recrutements. Le Néerlandais peut avoir d’énormes regrets. A cette période, il a notamment refusé de recruter Erling Braut Haaland (20 ans) pour seulement 4 millions d’euros. Des informations révélées par Steve Walsh, ancien directeur sportif d’Everton, très connu pour avoir repéré Mahrez, Kanté et Vardy lors de son passage à Leicester. Le technicien néerlandais aurait refusé Robertson, Maguire et Haaland. Aujourd’hui, le talent de ces trois joueurs est incontesté ce qui fait naître les regrets chez le scout qui évoqué notamment le cas Haaland : « J’avais convaincu Erling Braut Haaland et son père. La transaction aurait pu se faire pour 4 M€. »

Cette saison le Norvégien a inscrit 41 buts et délivré 12 passes décisives en 41 rencontres disputées. De belles statistiques pour un joueur à 4 millions d’euros…