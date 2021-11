Ce soir, le Paris Saint-Germain défie le RB Leipzig en Ligue des champions avec la ferme intention de s’imposer et faire un grand pas vers la qualification en huitièmes de finale.

Et avant cette rencontre, un dossier est ressorti concernant Kylian Mbappé. D’après les informations de « l’Equipe », la star du club de la capitale aurait pu jouer ailleurs qu’au PSG. En effet, en 2015, il est passé tout proche de s’engager avec l’adversaire du soir le club du RB Leipzig alors en deuxième division. Une anecdote croustillante que livre Ralph Rangnick, directeur sportif actuel du RBL.

« Le seul souci, c’est que nous étions à la recherche d’un entraîneur à Leipzig en janvier 2015 et que nous ne savions pas à qui confier durablement le poste. Wilfrid Mbappé m’a glissé que si je devais moi-même devenir le coach, il me confierait son fils les yeux fermés. Or je ne pouvais pas lui faire cette promesse à ce moment-là. J’ai pris ce poste six mois plus tard et Kylian s’était entre-temps engagé avec Monaco. » le seul souci, c’est que nous étions à la recherche d’un entraîneur à Leipzig en janvier 2015 et que nous ne savions pas à qui confier durablement le poste, » a-t-il déclaré. Absent contre Lille vendredi dernier en championnat, Mbappé sera bien présent ce soir pour défier l’équipe de Bundesliga qui aurait pu être son équipe…