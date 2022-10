Marco Verratti est très très reconnaissant envers le Paris Saint-Germain. L’international italien est revenu sur ses années dans la capitale française et il tient à remercier le club pour tout ce que ce dernier lui a apporté.

Arrivé en France à l’âge de 19 ans en provenance de l’équipe de Pescara, le jeune Marco Verratti a bien grandi. Dix ans après, il est toujours au PSG et même s’il a vécu des galères, des tristesses et même de grosses déceptions au niveau sportif, il est très reconnaissant envers le club qui lui a offert une chance de performer et réussir sa vie. Au cours d’un entretien poignant pour ‘BeIN Sports’ il a tenu à dire MERCI à ce club qui représente tout pour lui.

« C’est quelque chose dont je suis fier d’être dans ce club depuis 10 ans. C’est quelque chose que je n’aurais pas espéré, j’en suis vraiment très fier. Le PSG est un grand club qui se fixe des objectifs très importants chaque saison et il n’y a rien de mieux pour moi que de jouer au football avec tous ses immenses joueurs pour essayer de gagner quelque chose d’important. Ce club, il m’a vraiment tout donné, il m’a permis de connaître l’élite du football mondial et j’ai surtout ressenti des émotions indescriptibles depuis que je suis ici. C’est un long chemin qui a toujours été merveilleux et, chaque jour, j’ai l’impression que c’est mon premier jour au PSG. » Termine-t-il.

Rappelons que Verratti est sous contrat avec Paris jusqu’en juin 2024 et même s’il n’a pas remporté de Ligue des champions, il possède un palmarès long comme le bras avec 8 championnats de France, 6 Coupe de la Ligue et Coupe de France ainsi que 9 Trophées des champions sous la tunique parisienne.