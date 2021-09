Willem Geubbels, nouvelle recrue du FC Nantes, regrette une petite phrase qu’il a prononcée il y a trois ans.

Recruté par l’AS Monaco en 2018, l’attaquant avait déclaré : « Je me vois très bien suivre ses pas et pourquoi pas faire mieux » en parlant de Kylian Mbappé qui venait de prendre la direction du PSG pour 180 millions d’euros. Trois ans plus tard, Willem Geubbels regrette ses mots. « On est dans un milieu où il faut faire attention à ce qu’on dit. Ce que j’ai dit a été détourné par les médias. Le mieux, c’est de me concentrer plus sur moi », a-t-il déclaré ce vendredi lors de sa présentation par le FC Nantes, où il a été prêté avec option d’achat par l’AS Monaco.