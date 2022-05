Jake Daniels, joueur de Blackpool, a dévoilé publiquement son homosexualité ce lundi, à la vieille de la journée internationale de lutte contre l’homophobie (17 mai).

À 17 ans, Jake Daniels est sorti du silence, et est devenu le premier joueur anglais à faire son coming-out de manière publique, depuis Justin Fashanu en 1990.

« J’avais probablement cinq ou six ans quand j’ai compris que j’étais gay. Ça fait longtemps que je vis avec ce mensonge », a annoncé le joueur dans une interview accordée à Sky Sports.« Je l’ai dit à ma mère et à ma sœur. Le lendemain, nous avons joué à Accrington et j’ai marqué quatre buts. Ça montre à quel point c’était un poids sur les épaules et un énorme soulagement ».