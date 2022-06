Ce lundi, le Havre a officialisé dans un communiqué son nouvel organigramme. Luka Elsner remplace Paul Le Guen comme entraîneur. Mathieu Bodmer arrive comme directeur des opérations sportives et Jean-Michel Roussier est le nouveau président.

Alors que Le Havre pourrait être vendu à un consortium d’investisseurs américains. L’actuel propriétaire Vincent Volpe a annoncé ce lundi dans un communiqué diffusé par le HAC, un renouvellement complet de l’organigramme du club. Luka Elsner, ancien coach d’Amiens, remplace Paul Le Guen. Mathieu Bodmer, devient le nouveau directeur sportif du club. Enfin, Jean-Michel Roussier, qui est notamment passé par l’Olympique de Marseille et ou encore l’AS Nancy Lorraine, a été nommé président.

Le nouvel organigramme du HAC : (Source : Communiqué officiel du club)

Jean Michel ROUSSIER avec le mandat de Président. Jean-Michel représente 30 ans d’expérience dans l’univers du football professionnel et des médias : Président du Directoire de l’Olympique de Marseille (1995/1999) de l’AS Nancy Lorraine (2018/2020), élu en qualité d’indépendant au CA de la LFP (2012/2018), producteur des chaînes Onzeo, CFoot et Telefoot La Chaîne.

Mathieu BODMER occupera le poste de Directeur des Opérations Sportives. Dans l’exercice de ses fonctions, Mathieu aura la responsabilité directe de tous les aspects de notre programme, couvrant la Section Pro Masculine, la Section Féminine et le Centre de Formation. Originaire de Normandie et après avoir obtenu son Baccalauréat STT, Mathieu a débuté une carrière professionnelle très réussie au SM CAEN en 2000 et a été joueur professionnel pendant une vingtaine d’années au LOSC, à l’OLYMPIQUE LYONNAIS, au PARIS SAINT GERMAIN, à SAINT ETIENNE, l’OGC NICE, GUINGAMP et AMIENS SPORTING CLUB. Après sa carrière de joueur, il a été fondateur, membre du C.A. et ambassadeur du club EVREUX FOOTBALL CLUB 27. Il travaille également dans les médias pour TELEFOOT LA CHAINE, AMAZON PRIME VIDEO et RMC RADIO.

Mohamed EL KHARRAZE est bien connu de nous tous ici au Havre pour avoir été Recruteur et Directeur Sportif Adjoint aux côtés de Christophe Revault. Sa formation officielle comprend : Professorat de Sport (Ministère des Sports), Licence de Psychologie (Psychologie Sociale), Baccalauréat (B : Économie/Droit). Il a également une grande expérience professionnelle, notamment en tant que Directeur National de la Formation à la Fédération Royale Maroc Football. Il dirigera les actions de recrutement du Club, sous la responsabilité de Mathieu.

Luka ELSNER rejoint le Club en tant qu’Entraîneur Principal de la Section Professionnelle Masculine. Luka, de nationalité française et slovène, bénéficie d’une très grande expérience pour avoir entraîné des équipes dans toute l’Europe et en Ligue 1 en France (Amiens). Il est titulaire d’un Master en Coaching Sportif de l’Université de Nice Sophia Antipolis (France) et d’un diplôme UEFA PRO délivré par la Fédération Slovène de Football. Sa dernière affectation était au Standard de Liège, l’une des meilleures équipes belges de football. En plus de parler couramment quatre langues, il est également l’auteur d’un livre Will of Steel (2010). Au cours de notre entretien, Luka a exprimé son désir de travailler au sein de la nouvelle structure ainsi qu’un profond respect (et qualification) pour les Analyses de Données qui jouent un rôle important dans la construction d’une équipe. Il partagera sa vision du jeu dans les semaines à venir et je suis moi-même impatient de voir cette vision sur le terrain dès le début de la nouvelle saison.

Julien MOMONT rejoindra les effectifs en tant qu’Analyste du Jeu. En plus d’une longue liste de qualifications en Statistiques et Analytique, Julien est diplômé de l’ESJ Lille, École Supérieure de Journalisme (ESJ) Lille, Sciences Po Lille Institut d’Etudes Politiques (IEP) et d’un programme d’échange avec l’Université de Calgary (Canada). Il parle couramment trois langues et est auteur/coauteur de diverses publications concernant Statistique et Tactique dans le Football Professionnel.

Le Havre, qui a terminé à une décevante douzième place en Ligue 2, évolue en seconde division depuis 2009. Avec le nouvel organigramme la possible vente, le club normand a l’ambition de monter rapidement en Ligue 1.