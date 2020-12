Le match de clôture de cette 15e journée de Ligue 2 entre Le Havre et Clermont s’est soldé par un match nul, 0 à 0.

Le Havre et Clermont se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0) ce lundi soir, après une rencontre plutôt décevante. Les Clermontois ont monopolisé la possession du ballon (70%) sans pour autant parvenir à se créer la moindre occasion. Sur 7 tirs, ils en ont tout simplement cadré aucun. Le bilan n’est pas vraiment plus reluisant côté Havrais, qui n’ont pas su inquiéter Arthur Desmas.

Au classement, Clermont reste 6e, à un petit point d’Auxerre. Le Havre pointe à la 13e place du classement de Ligue 2, à égalité avec Amiens et Sochaux.