L’UEFA Euro 2020 se dispute à travers l’Europe du 11 juin au 11 juillet. Le Portugal, champion d’Europe en 2016, remettra son titre en jeu. Le match d’ouverture aura lieu vendredi à 21h entre l’Italie et la Turquie. Si l’Equipe de France, championne du monde en 2018 en Russie, est favorite de ce championnat d’Europe, d’autres nations comme l’Allemagne, l’Espagne ou encore la Belgique peuvent y croire. Cet Euro décalé d’un an à cause la crise sanitaire s’annonce passionnant !

Groupe A : Italie – Turquie – Suisse – Pays de Galles

L’Euro 2020 commence officiellement dans quelques jours avec un alléchant Italie – Turquie. Si la Squadra Azzurra est favorite de ce groupe, derrière, la Suisse et la Turquie peuvent aussi espérer se qualifier en huitièmes. Le Pays de Galles, demi-finaliste lors de l’Euro 2016, peut une nouvelle fois créer la surprise dans cette compétition.

Le calendrier complet du Groupe A :

J1 – 11/06 à 21h : Italie – Turquie

J1 – 12/06 à 15h : Pays de Galles – Suisse

J2 – 16/06 à 18h : Turquie – Pays de Galles

J2 – 16/06 à 21h : Italie – Suisse

J3 – 20/06 à 18h : Italie – Pays de Galles

J3 – 20/06 à 18h : Suisse – Turquie

Groupe B : Danemark – Finlande – Russie – Belgique

Dans ce groupe B, la Belgique, demi-finaliste de la dernière coupe du monde 2018 sera favorite tandis que le Danemark qui fait forte impression depuis quelques mois a toutes les qualités requises pour finir deuxième et se qualifier en huitième de finale. La Russie est l’outsider de ce groupe jouera la troisième place contre la Finlande. Pour rappel, les quatre meilleurs troisième seront de la partie en huitième de finale.

Le calendrier complet de l’Euro 2020 :

J1 – 12/06 à 18h : Danemark – Finlande

J1 – 12/06 à 21h : Belgique – Russie

J2 – 16/06 à 15h : Finlande – Russie

J2 – 17/06 à 18h : Danemark – Belgique

J3 – 21/06 à 21h : Russie – Danemark

J3 – 21/06 à 21h : Finlande – Belgique

Groupe C : Pays-Bas – Ukraine – Autriche – Macédoine du Nord

Les Pays-Bas de Memphis Depay sont les favoris de ce groupe C avec l’Ukraine. L’Autriche sera l’outsider, cette équipe peut jouer la deuxième place avec les ukrainiens mais aussi la troisième place mais attention à la Macédoine du Nord qui peut être la surprise du début de ce championnat d’Europe.

Le calendrier complet de l’Euro 2020 :

J1 – 13/08 à 18h : Autriche – Macédoine du Nord

J1 – 13/08 à 21h : Pays-Bas – Ukraine

J2 – 17/06 à 15h : Ukraine – Macédoine du Nord

J2 – 17/06 à 21h : Pays-Bas – Autriche

J3 – 21/06 à 18h : Macédoine du Nord – Pays-Bas

J3 – 21/06 à 18h : Ukraine – Autriche

Groupe D : Angleterre – Croatie – Ecosse – République tchèque

La Croatie, vice championne du monde et l’Angleterre demi-finaliste du mondial 2018 sont les grands favoris de ce groupe D mais attention à l’Ecosse et la République Tchèque qui peuvent joueur les troubles fêtes. Ce sont des équipes accrocheuses et qui feront tout pour être parmi les quatre meilleurs troisième afin de joueur la phase à élimination directe lors de cette Euro 2020.

Le calendrier complet du Groupe D :

J1 – 13/06 à 15h : Angleterre – Croatie

J1 – 14/06 à 15h : Ecosse – République Tchèque

J2 – 18/06 à 18h : Croatie – République Tchèque

J2 – 18/06 à 21h : Angleterre – Ecosse

J3 – 22/06 à 21h : République tchèque – Angleterre

J3 – 22/06 à 21h : Croatie – Ecosse

Groupe E : Suède – Pologne – Slovaquie – Espagne

L’Espagne, championne d’Europe notamment en 2008 et en 2012 est le favori naturel de ce groupe mais derriere il y a la Pologne de Lewandowski et la Suède qui ont pour objectif la qualification en huitième de finale. Il ne faut pas oublier la Slovaquie qui peut créer une surprise durant cette phase de poule.

Le calendrier complet du groupe E :

J1 – 14/06 à 18h : Suède – Slovaquie

J1 – 14/06 à 21h : Espagne – Suède

J2 – 18/06 à 15h : Suède – Slovaquie

J2 – 19/06 à 21h : Espagne – Pologne

J3 – 23/06 à 18h : Suède – Pologne

J3 – 23/06 à 18h : Slovaquie – Espagne

Groupe F : France – Allemagne – Portugal – Hongrie

L’Equipe de France, championne du monde en 2018 en Russie et le favori de ce groupe mais il y a une équipe d’Allemagne revancharde, sorti dès la phase de poule en 2018, éliminé en demi-finale par la France et le Portugal, champion d’Europe en titre en 2016 qui fera tout son possible pour conserver son titre avec sa star Cristiano Rolando. La Hongrie complète ce groupe, ce sera très difficile pour eux même s’il joue à domicile face à ces trois géants du foot européen, il est difficile d’exister.

Le calendrier complet du Groupe F :

J1 – 15/06 à 18h : Hongrie – Portugal

J1 – 15/06 à 18h : France – Allemagne

J2 – 19/06 à 15h : Hongrie – France

J2 – 19/06 à 18h : Portugal – Allemagne

J3 – 23/06 à 21h : Portugal – France

J3 – 23/06 à 21h : Allemagne – Hongrie