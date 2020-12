Choqué par les propos racistes du 4e arbitre roumain envers Webo lors de PSG – Basaksehir, Mohamed Bouhafsi l’est d’autant plus de la réaction de certains acteurs du monde du football. Pour lui, le moindre incident raciste doit obligatoirement provoqué l’arrêt du match.

« Dans les années 2000 on a gagné le combat contre le hooliganisme présent notamment en Angleterre. Personnellement, je ne suis pas forcément d’accord avec ce qui se dit depuis mardi soir en disant, que dès que les supporters seront de retour, ça sera difficile d’arrêter les matchs. Non ! Il n’y a pas de petit racisme. Soit on est raciste, soit on l’est pas. Dès qu’on entend ce genre de chose, on doit arrêter les matchs. Pour avoir beaucoup échangé avec les supporters, quand on ferme une tribune pour des incidents (racistes, homophobes), quand on bloque 20000 personnes de leur match, de leur petit plaisir du week-end. À la fin ces 20 000 personnes qu’est ce qu’elles vont faire ? Elles vont aller chercher les racistes dans leur tribune, et elles vont les exclure d’elles même » a assuré le journaliste de RMC Sport.