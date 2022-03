La Suède n’est pas contente. Après l’exclusion de la Russie par la FIFA, la Pologne a été officiellement qualifier pour la finale des barrages pour la Coupe du Monde 2022 (Voie B). Opposée à la République tchèque dans l’autre demi-finale, la Suède a exprimé sa frustration.

« La chose la plus raisonnable et juste sportivement aurait été que la Pologne ait un nouvel adversaire en demi-finale. Nous comprenons que c’est un casse-tête difficile à résoudre pour la FIFA, mais néanmoins le principe de jouer dans les mêmes conditions, c’est-à-dire jouer et gagner deux matchs de compétition pour atteindre la phase finale de la Coupe du monde, devrait s’appliquer », a plaidé le président de la fédération suédoise, Hakan Sjöstrand.