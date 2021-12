Toujours blessé à la cheville, Neymar pourrait revenir pour le choc face au Real Madrid à en croire son compatriote Nenê.

Proche de Neymar, l’ancien Parisien Nenê a donné des nouvelles de son compatriote cette semaine au micro d’Amazon Prime Vidéo. « Ça se passe bien. J’étais avec lui tous les jours durant mon séjour à Paris, il est tranquille. Il est en récupération 24h/24. Il est concentré sur ça parce que sa joie c’est d’être sur le terrain. Il sait que, mentalement, s’il est bien et qu’il fait les bons soins dont il a besoin, il reviendra plus vite. Je pense que d’ici un mois et demi ou deux mois il sera disponible. Pour la Ligue des champions ? Voilà, pour les moments cruciaux où on a besoin de lui. »

Reste à savoir si l’attaquant du PSG, durement touché à la cheville le mois dernier contre l’AS Saint-Étienne (3-1) sera remis sur pieds pour le huitième de finale de Ligue des champions qui attend les hommes de Mauricio Pochettino, contre le Real Madrid. De passage en conférence de presse, Marquinhos n’a pas vraiment donné plus de détails. « Neymar a fait des examens. Ça a mis un peu plus de temps que ce que l’on pensait. Il doit rester bien dans sa tête pour travailler, bien récupérer et revenir pour ce moment clé de la saison. »