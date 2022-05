Interrogé sur le successeur de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France, le président de la FFF, Noël Le Graët, a confirmé implicitement que Zinedine Zidane ne serait sans doute « pas libre ».

Dans les colonnes de L’Equipe, Noël Le Graët a en effet fait une déclaration qui semble éclairée par certaines informations. « Zidane va peut-être prendre le PSG. Pour l’équipe de France, il faut être libre », a tranquillement répondu le patron du football français. La suite de Didier Deschamps est donc loin d’être jouée. Du reste, le sélectionneur a-t-il réellement envie de prendre sa retraite après la Coupe du monde au Qatar ? Rien n’est moins sûr. « Aujourd’hui, on va tout faire pour mettre Didier dans les meilleures conditions pour gagner cette Coupe du monde », renchérit Le Graët, qui minimise clairement l’option d’une prise en main par Zizou dès cet hiver.

« Il faut faire attention à ce que l’on dit. Zidane a montré à Madrid qu’il avait des qualités que l’on imaginait à peine. Dans l’esprit des Français, il peut être un successeur. Mais ce n’est pas mon objectif. On verra. Si Didier Deschamps et moi, on se sépare, il fera sûrement partie des options. » On ne peut être plus vague quant à la date de cette passation de pouvoir !