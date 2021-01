C’est une vidéo qui est devenue virale en Italie. Un livreur s’est fait lyncher par six personnes, avant de se faire voler son scooter. Suite à cela, une cagnotte sur Internet a été mise en place ayant pour objectif de racheter un moyen de locomotion à la victime de l’agression. Et le latéral gauche de la Lazio Rome, Mohamed Farès, dont l’histoire n’a pas laissé indifférent, a été très généreux.

Dimanche dernier, une vidéo a fait le buzz sur les réseaux sociaux et plus spécifiquement en Italie. Un livreur de 52 ans officiant à Naples a été violemment agressé par une bande de six personnes. Dans la foulée, ces derniers ont volé le scooter du pauvre homme et se sont enfuis. Heureusement, après ce triste événement, un élan de générosité a vu le jour permettant la création d’une cagnotte dans le but de rassembler assez de fonds pour racheter un véhicule au livreur.

Et cette histoire a particulièrement touché le joueur de la Lazio, Mohamed Farès. L’Algérien a lui aussi apporté sa contribution avec un joli don de 2500 euros. Chapeau l’artiste.